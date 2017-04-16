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Рух Керченським мостом
планують розпочати у травні

Рух Керченським мостом планують розпочати у травні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:56

1. Никакого движения не будет, т.к. там мост построить невозможно.
2. Северный и Турецкий поток не будут построены из-за санкций США.
3. Чемпионат по футболу в РФ не состоится из-за бойкота.
4. В скором времени Россия развалится.
5. Путина будут судить в Гааге.
6. Россия будет выплачивать Украине репарации.
Ничего не забыл?
Аудитор
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:00

Re: Рух Керченським мостом планують розпочати у травні

  Аудитор написав:Ничего не забыл?

8.5 млрд доларів боргу Газпрома. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:20

  lapay написав:
  Аудитор написав:Ничего не забыл?

8.5 млрд доларів боргу Газпрома. :)

Да, теперь украинцам можно вообще не работать,лежать целыми днями на диване и жить за счёт триллионных штрафов с Газпрома и репараций с России. :D
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:37

Re: Рух Керченським мостом планують розпочати у травні

  Аудитор написав:Ничего не забыл?

ну погугли, еще может что найдёшь.
разве кто-то должен за тебя работу делать?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:57

Може Птіна попросити добудувати Подільсько-Воскресенський?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 15:23

Re: Рух Керченським мостом планують розпочати у травні

  Аудитор написав:Ничего не забыл?

Когда это будет, доживем?
Rainbow
 
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