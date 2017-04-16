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Рух Керченським мостом планують розпочати у травні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:56
1. Никакого движения не будет, т.к. там мост построить невозможно.
2. Северный и Турецкий поток не будут построены из-за санкций США.
3. Чемпионат по футболу в РФ не состоится из-за бойкота.
4. В скором времени Россия развалится.
5. Путина будут судить в Гааге.
6. Россия будет выплачивать Украине репарации.
Ничего не забыл?
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Аудитор
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Додано: Сер 21 бер, 2018 11:00
Аудитор написав:
Ничего не забыл?
8.5 млрд доларів боргу Газпрома.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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warlamp
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Додано: Сер 21 бер, 2018 12:37
Аудитор написав:
Ничего не забыл?
ну погугли, еще может что найдёшь.
разве кто-то должен за тебя работу делать?
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Pegasmaster
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Додано: Сер 21 бер, 2018 13:57
Може Птіна попросити добудувати Подільсько-Воскресенський?
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Rainbow
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Додано: Сер 21 бер, 2018 15:23
Аудитор написав:
Ничего не забыл?
Когда это будет, доживем?
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Додано: Сер 21 бер, 2018 17:53
Аудитор написав:
1. Никакого движения не будет, т.к. там мост построить невозможно.
2. Северный и Турецкий поток не будут построены из-за санкций США.
3. Чемпионат по футболу в РФ не состоится из-за бойкота.
4. В скором времени Россия развалится.
5. Путина будут судить в Гааге.
6. Россия будет выплачивать Украине репарации.
Ничего не забыл?
Ну надо же, хоть кто-то адекватный из волгарей попался.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Сер 21 бер, 2018 19:42
Какой то сюрреализм... Всё что ЭТИ нам говорят у НИХ не получится... И вот, очередное - здрасте вам. Опять раньше срока. А нам ЭТИ рассказывают что будет хорошего у нас - 4 года ждём...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 02:49
slavek написав: AlifeSoft написав:
Простоит до зимы 2019
А если и дальше что расскажете?
Ну вероятность не нулевая, у Гитлера вроде год простоял. Но Гитлер был реально Великим Гением и у немецких инженеров руки росли откуда нужно. А здесь вероятность что простоит 20%, учитывая теплые зимы из-за глобального потепления, но вероятность будет снижаться с каждой зимой.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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AlifeSoft
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