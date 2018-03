Рух Керченським мостом планують розпочати у травні

Додано: Чет 22 бер, 2018 02:49

slavek написав: AlifeSoft написав: Простоит до зимы 2019 Простоит до зимы 2019

А если и дальше что расскажете? А если и дальше что расскажете?



Ну вероятность не нулевая, у Гитлера вроде год простоял. Но Гитлер был реально Великим Гением и у немецких инженеров руки росли откуда нужно. А здесь вероятность что простоит 20%, учитывая теплые зимы из-за глобального потепления, но вероятность будет снижаться с каждой зимой. Ну вероятность не нулевая, у Гитлера вроде год простоял. Но Гитлер был реально Великим Гением и у немецких инженеров руки росли откуда нужно. А здесь вероятность что простоит 20%, учитывая теплые зимы из-за глобального потепления, но вероятность будет снижаться с каждой зимой.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda