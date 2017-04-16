Рух Керченським мостом планують розпочати у травні

Додано: Сер 21 бер, 2018 19:42

Какой то сюрреализм... Всё что ЭТИ нам говорят у НИХ не получится... И вот, очередное - здрасте вам. Опять раньше срока. А нам ЭТИ рассказывают что будет хорошего у нас - 4 года ждём...

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.