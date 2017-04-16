Рух Керченським мостом планують розпочати у травні
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1. Никакого движения не будет, т.к. там мост построить невозможно. 2. Северный и Турецкий поток не будут построены из-за санкций США. 3. Чемпионат по футболу в РФ не состоится из-за бойкота. 4. В скором времени Россия развалится. 5. Путина будут судить в Гааге. 6. Россия будет выплачивать Украине репарации. Ничего не забыл?
Аудитор написав:1. Никакого движения не будет, т.к. там мост построить невозможно. 2. Северный и Турецкий поток не будут построены из-за санкций США. 3. Чемпионат по футболу в РФ не состоится из-за бойкота. 4. В скором времени Россия развалится. 5. Путина будут судить в Гааге. 6. Россия будет выплачивать Украине репарации. Ничего не забыл?
Ну надо же, хоть кто-то адекватный из волгарей попался.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Ну вероятность не нулевая, у Гитлера вроде год простоял. Но Гитлер был реально Великим Гением и у немецких инженеров руки росли откуда нужно. А здесь вероятность что простоит 20%, учитывая теплые зимы из-за глобального потепления, но вероятность будет снижаться с каждой зимой.
AlifeSoft написав:Ну вероятность не нулевая, у Гитлера вроде год простоял. Но Гитлер был реально Великим Гением и у немецких инженеров руки росли откуда нужно. А здесь вероятность что простоит 20%, учитывая теплые зимы из-за глобального потепления, но вероятность будет снижаться с каждой зимой.
1)Гитлер не построил мост через Керченский пролив ограничившись канатной дорогой для переброски грузов http://profidom.com.ua/mnenija/kolonka- ... nskij-most. Мост построили советские военные инженеры в 1944г 2)За 75 лет технологии строительства включая устройство свой слегка изменились равно как и методы инженерно-геологических исследований. 3) Каким образом глобальное потепление может повлиять на разрушение моста для меня загадка учитывая что в 1945г мост был разрушен ледяными полями.