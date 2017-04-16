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Рух Керченським мостом
планують розпочати у травні

Рух Керченським мостом планують розпочати у травні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 08:56

  AlifeSoft написав:
  slavek написав:
  AlifeSoft написав:Простоит до зимы 2019

А если и дальше что расскажете?


Ну вероятность не нулевая, у Гитлера вроде год простоял. Но Гитлер был реально Великим Гением и у немецких инженеров руки росли откуда нужно. А здесь вероятность что простоит 20%, учитывая теплые зимы из-за глобального потепления, но вероятность будет снижаться с каждой зимой.


Нда...каша в голове...

- Верно ли, что Рабинович выиграл «Волгу» в лотерею? - Все верно. Только не Рабинович, а Иванов. И не «Волгу», а сто рублей. И не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:01

А вот это ваше восхищение
  AlifeSoft написав:Гитлер был реально Великим Гением
смотрится мягко говоря мерзко и отвратительно.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 1920
З нами з: 26.03.16
Подякував: 94 раз.
Подякували: 495 раз.
 
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  #<123
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