Рух Керченським мостом планують розпочати у травні
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Ну вероятность не нулевая, у Гитлера вроде год простоял. Но Гитлер был реально Великим Гением и у немецких инженеров руки росли откуда нужно. А здесь вероятность что простоит 20%, учитывая теплые зимы из-за глобального потепления, но вероятность будет снижаться с каждой зимой.
Нда...каша в голове...
- Верно ли, что Рабинович выиграл «Волгу» в лотерею? - Все верно. Только не Рабинович, а Иванов. И не «Волгу», а сто рублей. И не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
кто куда планирует начать движение? пару месяцев назад было сказано в СМИ, что концы моста не сошлись по оценкам независимых экспертов на 100 метров. че, Путинцы прыгомобили создадут в рекордно сжатые сроки?
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!