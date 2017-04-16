Рух Керченським мостом планують розпочати у травні
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Ну вероятность не нулевая, у Гитлера вроде год простоял. Но Гитлер был реально Великим Гением и у немецких инженеров руки росли откуда нужно. А здесь вероятность что простоит 20%, учитывая теплые зимы из-за глобального потепления, но вероятность будет снижаться с каждой зимой.
Нда...каша в голове...
- Верно ли, что Рабинович выиграл «Волгу» в лотерею? - Все верно. Только не Рабинович, а Иванов. И не «Волгу», а сто рублей. И не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
кто куда планирует начать движение? пару месяцев назад было сказано в СМИ, что концы моста не сошлись по оценкам независимых экспертов на 100 метров. че, Путинцы прыгомобили создадут в рекордно сжатые сроки?
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
awm111 написав:Советы построили мост из трофейных материалов, по украденным чертежам. Простоял год и его смыло. Посмотрим,сколько простоит новый,недостроенный пока мост. Уверен,зимой закроют на капремонт.
1) Шпренгельные фермы из стали ДС были советскими 2) Мост был разрушен т.к.был в стадии монтажа,т.е.недостроен 3) Никакого капремонта через 1 год не будет
Все мостостроители, знакомые с феноменом Керченского пролива в один голос утверждают:
— Здесь очень плохая геология. Дно илистое, коренные грунты на глубине 80–90 метров. Всё, что выше, — прослойки илистых грунтов или грунтов немного покрепче, но на них нельзя «сажать» фундаменты опор. Ещё здесь проходит стык тектонических плит, сейсмика до девяти баллов, нужно некоторые сваи делать наклонными. Получается, сваи должны быть длиной около 100 метров, таких у нас никто не делает, нет такого опыта.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Что такое "твердая основа"? Может,обьясните мне,строителю ,знакомому с механикой грунтов и расчетом свайных оснований?
Вы напрасно апеллируете к логике - тут ей не пахнет. Проблема Крымского моста лежит совершенно в иной плоскости. Благодаря ему в этом году в Крым приедут дополнительно не менее 3 млн. туристов на авто (1 млн.+ машин). И столкнутся с ненавязчивым советским крымским сервисом. Знаю с десяток людей, посетивших Крым в 15-17-ом. Общее впечатление - совок совком, упаси Боже еще раз.