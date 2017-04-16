Рух Керченським мостом планують розпочати у травні

Додано: Чет 22 бер, 2018 09:36

кто куда планирует начать движение? пару месяцев назад было сказано в СМИ, что концы моста не сошлись по оценкам независимых экспертов на 100 метров.

че, Путинцы прыгомобили создадут в рекордно сжатые сроки?

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!