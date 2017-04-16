Рух Керченським мостом планують розпочати у травні
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Все мостостроители, знакомые с феноменом Керченского пролива в один голос утверждают:
— Здесь очень плохая геология. Дно илистое, коренные грунты на глубине 80–90 метров. Всё, что выше, — прослойки илистых грунтов или грунтов немного покрепче, но на них нельзя «сажать» фундаменты опор. Ещё здесь проходит стык тектонических плит, сейсмика до девяти баллов, нужно некоторые сваи делать наклонными. Получается, сваи должны быть длиной около 100 метров, таких у нас никто не делает, нет такого опыта.
Непонятная дама с непонятной квалификацией эколог и папой-строителем нулевых циклов и ссылкой на "известных мостостроителей" и все что вы можете привести? Этой даме нужно познакомиться с питерским или шанхайским опытом высотного строительства на просадочных грунтах прежде чем делать подобные заявления