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Рух Керченським мостом
планують розпочати у травні

Рух Керченським мостом планують розпочати у травні
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  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:05

  lapay написав:http://kontinentusa.com/kerchenskii-most-problemy/
Все мостостроители, знакомые с феноменом Керченского пролива в один голос утверждают:

— Здесь очень плохая геология. Дно илистое, коренные грунты на глубине 80–90 метров. Всё, что выше, — прослойки илистых грунтов или грунтов немного покрепче, но на них нельзя «сажать» фундаменты опор. Ещё здесь проходит стык тектонических плит, сейсмика до девяти баллов, нужно некоторые сваи делать наклонными. Получается, сваи должны быть длиной около 100 метров, таких у нас никто не делает, нет такого опыта.

Непонятная дама с непонятной квалификацией эколог и папой-строителем нулевых циклов и ссылкой на "известных мостостроителей" и все что вы можете привести? Этой даме нужно познакомиться с питерским или шанхайским опытом высотного строительства на просадочных грунтах прежде чем делать подобные заявления
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:24

Re: Рух Керченським мостом планують розпочати у травні

  slavek написав:Непонятная дама с непонятной квалификацией эколог и папой-строителем нулевых циклов и ссылкой на "известных мостостроителей" и все что вы можете привести? Этой даме нужно познакомиться с питерским или шанхайским опытом высотного строительства на просадочных грунтах прежде чем делать подобные заявления

Практика покаже, яка воно буде.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:11

  lapay написав:Практика покаже, яка воно буде.


Турбины Сименс уже сгорели, как там можно было накосячить - непонятно. С мостом то же самое будет, причем проблема может вылезти до зимы, так как декларации и реальность у России очень уж разные.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:43

  AlifeSoft написав:Турбины Сименс уже сгорели, как там можно было накосячить - непонятно. С мостом то же самое будет, причем проблема может вылезти до зимы, так как декларации и реальность у России очень уж разные.


Я уже предложил яргу пари ранее, могу заключить с вами на то, что мост запустят в 2018 и после зимы 2019 с ним ничего не случится
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slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:01

  slavek написав:Я уже предложил яргу пари ранее, могу заключить с вами на то, что мост запустят в 2018 и после зимы 2019 с ним ничего не случится


Ну запустить то запустят, тут спорить не буду, энергомост тоже запускали. В результате: сейчас энергоснабжение частично с Украины (одна ветка из трех) и частично с газовых генераторов в Крыму. Почти постоянно блекауты.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:03

  AlifeSoft написав:
  slavek написав:Я уже предложил яргу пари ранее, могу заключить с вами на то, что мост запустят в 2018 и после зимы 2019 с ним ничего не случится


Ну запустить то запустят, тут спорить не буду, энергомост тоже запускали. В результате: сейчас энергоснабжение частично с Украины (одна ветка из трех) и частично с газовых генераторов в Крыму. Почти постоянно блекауты.


То есть пари не будет?
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slavek
 
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