Рух Керченським мостом планують розпочати у травні

Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:11

lapay написав: Практика покаже, яка воно буде. Практика покаже, яка воно буде.



Турбины Сименс уже сгорели, как там можно было накосячить - непонятно. С мостом то же самое будет, причем проблема может вылезти до зимы, так как декларации и реальность у России очень уж разные. Турбины Сименс уже сгорели, как там можно было накосячить - непонятно. С мостом то же самое будет, причем проблема может вылезти до зимы, так как декларации и реальность у России очень уж разные.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda