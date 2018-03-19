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Вінницька кондфабрика "Рошен"
збільшила чистий прибуток...

Вінницька кондфабрика "Рошен" збільшила чистий прибуток...
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:41

Вінницька кондфабрика "Рошен" збільшила чистий прибуток...

Пропонуємо до обговорення:
ПАТ "Вінницька кондитерська фабрика", що входить в корпорацію Roshen, в 2017 році наростила чистий прибуток на 21% - до 3,6 млн грн.

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