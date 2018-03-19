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Вінницька кондфабрика "Рошен"
збільшила чистий прибуток...

Вінницька кондфабрика "Рошен" збільшила чистий прибуток...
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:41

Вінницька кондфабрика "Рошен" збільшила чистий прибуток...

Пропонуємо до обговорення:
ПАТ "Вінницька кондитерська фабрика", що входить в корпорацію Roshen, в 2017 році наростила чистий прибуток на 21% - до 3,6 млн грн.

Дивися повний текст Вінницька кондфабрика "Рошен" збільшила чистий прибуток на 21%.
R2
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Талановытый талантлив во всем
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:00

Совпадение? - Не думаю... :mrgreen:
liteon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:10

Re: Вінницька кондфабрика "Рошен" збільшила чистий прибуток.

  liteon написав:Совпадение? - Не думаю..

Правильно. Люди багатішали і більше купували, крім ватанів і зрадофілів, звісно, у них вічний траур по Януковичу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:50

  antey1969 написав:Талановытый талантлив во всем

Та то просто сліпий траст такий хороший попався. Зі спеціалізацією - кондитерські вироби. )))
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:53

Re: Вінницька кондфабрика "Рошен" збільшила чистий прибуток.

Будем надеяться, что в 2019 у электората хватит ума прокатить это феерично жадное существо.
Прокремлевский тролль.
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