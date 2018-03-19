ПАТ "Вінницька кондитерська фабрика", що входить в корпорацію Roshen, в 2017 році наростила чистий прибуток на 21% - до 3,6 млн грн.
Дивися повний текст Вінницька кондфабрика "Рошен" збільшила чистий прибуток на 21%.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:41
Вінницька кондфабрика "Рошен" збільшила чистий прибуток...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вінницька кондфабрика "Рошен" збільшила чистий прибуток на 21%.
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:10
Re: Вінницька кондфабрика "Рошен" збільшила чистий прибуток.
Правильно. Люди багатішали і більше купували, крім ватанів і зрадофілів, звісно, у них вічний траур по Януковичу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:50
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:53
Re: Вінницька кондфабрика "Рошен" збільшила чистий прибуток.
Будем надеяться, что в 2019 у электората хватит ума прокатить это феерично жадное существо.
Прокремлевский тролль.
Додано: Вів 20 бер, 2018 18:23
Разве в 2019-м у вас опять выборы? Вы ж только недавно опять выбрали себе феерично жадное существо.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Вів 20 бер, 2018 18:24
увеличение прибыли на 21% в ГРН это ненамного больше инфляции. а активы так вообще упали. расходимся :)
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:12
да ладно, бросили дерьмо на вентилятор - люди радуются, есть что обсудить...
имхо, с тортами все более менее понятно, интересней было бы цену бензина обсудить, ну или стоимость ремонта километра дороги...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:33
Кстати
Зрадофилы, расскажите, а что бы устроило в данной ситуации? Обанкротить фабрику и пустить по миру?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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