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Вінницька кондфабрика "Рошен" збільшила чистий прибуток...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:22
Прибыль нарастили, а дорогу в Виннице, прилегающую к фабрике, напрочь убили фуры Рошен! При том, то по городу мэрия очень старательно следит за дорогами и ремонтирует их, дорога возле Рошена напоминает послевоенную.
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belil1
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Додано: Сер 21 бер, 2018 10:32
ПОРОХОpay написав: liteon написав:
Совпадение? - Не думаю..
Правильно. Люди багатішали і більше купували, крім ватанів і зрадофілів, звісно, у них вічний траур по Януковичу.
Где багатішали? В вашем больном воображении?
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