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Вінницька кондфабрика "Рошен"
збільшила чистий прибуток...

Вінницька кондфабрика "Рошен" збільшила чистий прибуток...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:22

Прибыль нарастили, а дорогу в Виннице, прилегающую к фабрике, напрочь убили фуры Рошен! При том, то по городу мэрия очень старательно следит за дорогами и ремонтирует их, дорога возле Рошена напоминает послевоенную.
belil1
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:32

  ПОРОХОpay написав:
  liteon написав:Совпадение? - Не думаю..

Правильно. Люди багатішали і більше купували, крім ватанів і зрадофілів, звісно, у них вічний траур по Януковичу.

Где багатішали? В вашем больном воображении?
111111111
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