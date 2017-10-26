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Американець виграв
в лотерею $457 млн

Американець виграв в лотерею $457 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:50

Американець виграв в лотерею $457 млн

Пропонуємо до обговорення:
Переможець може забрати всю суму в розстрочку. Якщо ж він все-таки вирішить забрати всі гроші відразу, то він отримає 274 млн доларів.

Дивися повний текст Американець виграв в лотерею $457 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:50

Очень познавательно. Главное "Данные победителя и город, в котором был продан лотерейный билет, не разглашаются." А про Оксану Захарову значит можно трубить ? По моему все издания уже печатали про неё.
Дядя Дима
 
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