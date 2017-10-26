Переможець може забрати всю суму в розстрочку. Якщо ж він все-таки вирішить забрати всі гроші відразу, то він отримає 274 млн доларів.
Дивися повний текст Американець виграв в лотерею $457 млн.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:50
Американець виграв в лотерею $457 млн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Американець виграв в лотерею $457 млн.
Додано: Вів 20 бер, 2018 15:50
Очень познавательно. Главное "Данные победителя и город, в котором был продан лотерейный билет, не разглашаются." А про Оксану Захарову значит можно трубить ? По моему все издания уже печатали про неё.
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