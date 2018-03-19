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За що більшість українців
можуть позбавити субсидій

За що більшість українців можуть позбавити субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:01

За що більшість українців можуть позбавити субсидій

Пропонуємо до обговорення:
Після завершення опалювального сезону багато українських родин можуть залишитися без субсидій.

Дивися повний текст За що більшість українців можуть позбавити субсидій.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:01

из тех субсидиантов что я знаю, человек 8 давно живут в сша и канаде, еще десяток без белой зп но с двумя авто в семье и уровнем среднего класса, и еще парочка местечковые олигархи с недвигой в италии-испании ...
szgonza999
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