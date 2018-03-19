Після завершення опалювального сезону багато українських родин можуть залишитися без субсидій.
Дивися повний текст За що більшість українців можуть позбавити субсидій.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:01
За що більшість українців можуть позбавити субсидій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За що більшість українців можуть позбавити субсидій.
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:01
из тех субсидиантов что я знаю, человек 8 давно живут в сша и канаде, еще десяток без белой зп но с двумя авто в семье и уровнем среднего класса, и еще парочка местечковые олигархи с недвигой в италии-испании ...
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:54
А у меня соседка с дочкой уехавшей в США не может оформить субсидию т.к. квартира на дочке
back in USSR
реклама
|