Статки Марка Цукерберга зменшились на 6,06 мільярда доларів за останню добу через зниження курсу акцій Facebook.
Дивися повний текст Цукерберг втратив 6 мільярдів доларів після скандалу з витоком даних.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 16:10
Цукерберг втратив 6 мільярдів доларів після скандалу з...
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Дивися повний текст Цукерберг втратив 6 мільярдів доларів після скандалу з витоком даних.
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