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Цукерберг втратив 6 мільярдів
доларів після скандалу з...

Цукерберг втратив 6 мільярдів доларів після скандалу з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:10

Цукерберг втратив 6 мільярдів доларів після скандалу з...

Пропонуємо до обговорення:
Статки Марка Цукерберга зменшились на 6,06 мільярда доларів за останню добу через зниження курсу акцій Facebook.

Дивися повний текст Цукерберг втратив 6 мільярдів доларів після скандалу з витоком даних.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:10

Щас он будет откупаться
hodkonem36
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