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НКРЗІ планує ліцензувати під
нові технології зв'язку...

НКРЗІ планує ліцензувати під нові технології зв'язку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:29

НКРЗІ планує ліцензувати під нові технології зв'язку...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), очікує, що наступний етап впровадження 4G зв'язку в Україні відбудеться в діапазоні 900МГц.

Дивися повний текст НКРЗІ планує ліцензувати під нові технології зв'язку діапазони 900МГц, 2300МГц і 800МГц.
R2
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