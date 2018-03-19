Законопроект передбачає судову і досудову процедуру банкрутства фізособи.
Дивися повний текст Рада прийняла законопроект про банкрутство в першому читанні.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 17:39
Рада прийняла законопроект про банкрутство в першому читанні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада прийняла законопроект про банкрутство в першому читанні.
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:39
Ещё один сюрприз для алиментщиков. Теперь долги не только нарисуют и вычтут из дохода, но и обдерут до трусов в случае отсутствия доходов.
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