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Для «Турбоатома» минулий
рік виявився невдалим

Для «Турбоатома» минулий рік виявився невдалим
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:45

Для «Турбоатома» минулий рік виявився невдалим

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні системи розкриття інформації НКЦПФР.

Дивися повний текст Для «Турбоатома» минулий рік виявився невдалим.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:45

700 млн. прибыли, разве это деньги? Ужас, Януковича на них нет, вот он был хозяйственником.
myshapiton
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