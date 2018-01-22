Про це йдеться в повідомленні системи розкриття інформації НКЦПФР.
Дивися повний текст Для «Турбоатома» минулий рік виявився невдалим.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 17:45
Для «Турбоатома» минулий рік виявився невдалим
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для «Турбоатома» минулий рік виявився невдалим.
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:45
700 млн. прибыли, разве это деньги? Ужас, Януковича на них нет, вот он был хозяйственником.
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