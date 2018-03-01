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Apple патентує «розумну»
систему оповіщень

Apple патентує «розумну» систему оповіщень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:57

Apple патентує «розумну» систему оповіщень

Пропонуємо до обговорення:
Документ має назву «Haptic Notifications» - тактильні повідомлення.

Дивися повний текст Apple патентує «розумну» систему оповіщень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:57

В допотопных Самсунгах эта функция была! Патентные тролли гребаные.
myshapiton
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