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Apple патентує «розумну» систему оповіщень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:57
Пропонуємо до обговорення:
Документ має назву «Haptic Notifications» - тактильні повідомлення.
Дивися повний текст Apple патентує «розумну» систему оповіщень
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Додано: Вів 20 бер, 2018 17:57
В допотопных Самсунгах эта функция была! Патентные тролли гребаные.
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