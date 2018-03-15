З квітня в Україні стартує автоматичний перерахунок страхового стажу.
Дивися повний текст Нова пенсійна реформа: як зростуть виплати з квітня.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 18:07
Нова пенсійна реформа: як зростуть виплати з квітня
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Дивися повний текст Нова пенсійна реформа: як зростуть виплати з квітня.
Додано: Вів 20 бер, 2018 18:07
Арбайтен,арбайтен и ещё раз арбайтен. А на мальдивы за вас барин слетает.
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