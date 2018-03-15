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Нова пенсійна реформа: як
зростуть виплати з квітня

Нова пенсійна реформа: як зростуть виплати з квітня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:07

Нова пенсійна реформа: як зростуть виплати з квітня

Пропонуємо до обговорення:
З квітня в Україні стартує автоматичний перерахунок страхового стажу.

Дивися повний текст Нова пенсійна реформа: як зростуть виплати з квітня.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:07

Арбайтен,арбайтен и ещё раз арбайтен. А на мальдивы за вас барин слетает.
Ratatui
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