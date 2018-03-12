Курс гривні буде зміцнюватися до середини 2018 року.
Дивися повний текст Гривня ще зміцниться до літа, але обвалиться до кінця 2018 року - експерт.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 22:21
Гривня ще зміцниться до літа, але обвалиться до кінця...
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Дивися повний текст Гривня ще зміцниться до літа, але обвалиться до кінця 2018 року - експерт.
Додано: Вів 20 бер, 2018 22:21
как надоели эти "эксперты"...
У нас уже третий год с весны и летом укрепление, а осенью и зимой проседание.
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