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Гривня ще зміцниться до літа,
але обвалиться до кінця...

Гривня ще зміцниться до літа, але обвалиться до кінця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:21

Гривня ще зміцниться до літа, але обвалиться до кінця...

Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні буде зміцнюватися до середини 2018 року.

Дивися повний текст Гривня ще зміцниться до літа, але обвалиться до кінця 2018 року - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:21

как надоели эти "эксперты"...
У нас уже третий год с весны и летом укрепление, а осенью и зимой проседание.
fishman
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 23:23

28,5 к концу года ?? ох и оптимист этот эксперт, тут как бы 30+ на конец года не получить
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 04:56

Re: Гривня ще зміцниться до літа, але обвалиться до кінця...

Слышал как одна бабка говорила на лавочке у моего дома:да доллар всегда в конце года растёт.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:13

Да, на 99% уверен, что к 31 декабря под елочку увидем курс не меньше 30. Это в лучшем варианте. В среднем: 31-32. В худшем: 35. Это мое субъективное мнение.
fin
 
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