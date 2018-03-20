Про це повідомляє Держстатистики.
Дивися повний текст У Держстатистики повідомили, яке м'ясо в Україні подешевшало.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 05:26
У Держстатистики повідомили, яке м'ясо в Україні подешевшало
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Дивися повний текст У Держстатистики повідомили, яке м'ясо в Україні подешевшало.
Додано: Сер 21 бер, 2018 05:26
И где эти куры по 41 грн. наверное в столовой госстата
У меня впечатление, что я живу в какой то другой Украине что можно купить за свинину/говядину за 65/70 грн соответственно мне кажется что за такие деньги, что они нарисовали можно купить только сиськи, письки, хвост и прочий ливер, впрочем сколько они стоит я не знаю, так как их не покупаю, а вот сало за 65 грн. что бы купить на Привозе надо еще очень удачно попасть, в магазинах и того дороже под сотку грн. сало самое дешевое, мясо свинину меньше сотни грн. не найдешь, говядина и того дороже.
Додано: Сер 21 бер, 2018 07:10
Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик. (Мастер и Маргарита)
Додано: Сер 21 бер, 2018 09:10
Держстат ще з часів срср був брехливим інструментом влади.Що "на верху" наказали те держстат і намалював.
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