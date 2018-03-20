RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Держстатистики повідомили,
яке м'ясо в Україні подешевшало

У Держстатистики повідомили, яке м'ясо в Україні подешевшало
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 05:26

У Держстатистики повідомили, яке м'ясо в Україні подешевшало

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Держстатистики.

Дивися повний текст У Держстатистики повідомили, яке м'ясо в Україні подешевшало.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80919
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 05:26

В прошлом месяце украинцы могли приобрести 1 кг курятины в среднем за 41,4 грн, что на 1 грн дешевле, чем в январе.


И где эти куры по 41 грн. :?: наверное в столовой госстата :mrgreen:


Также в феврале в Украине подешевела свинина. В среднем стоимость 1 кг продукта уменьшилась на 70 коп. – до 65,1 грн. Зато весьма ощутимо подорожала говядина – почти на 3 грн за килограмм. В феврале украинцы могли приобрести килограмм говядины в среднем 70 грн.


У меня впечатление, что я живу в какой то другой Украине :? что можно купить за свинину/говядину за 65/70 грн соответственно :?: мне кажется что за такие деньги, что они нарисовали можно купить только сиськи, письки, хвост и прочий ливер, впрочем сколько они стоит я не знаю, так как их не покупаю, а вот сало за 65 грн. что бы купить на Привозе надо еще очень удачно попасть, в магазинах и того дороже под сотку грн. сало самое дешевое, мясо свинину меньше сотни грн. не найдешь, говядина и того дороже.
Михалыч
 
Повідомлень: 881
З нами з: 01.03.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 07:10

Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик. (Мастер и Маргарита)
Деньги
 
Повідомлень: 478
З нами з: 13.06.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:10

Держстат ще з часів срср був брехливим інструментом влади.Що "на верху" наказали те держстат і намалював.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1194
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні назвали середню вартість ремонту кілометра дороги
R2 » Сер 21 бер, 2018 09:15
3 84
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 бер, 2018 09:56
magneet
Канада виділить Україні кілька мільйонів доларів для ЗСУ
R2 » Вів 20 бер, 2018 08:21
2 67
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 бер, 2018 16:18
Sommer
В Україні хочуть заборонити шкідливі пральні порошки і...
R2 » Вів 20 бер, 2018 11:20
4 113
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 бер, 2018 13:01
Faceless
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54758)
21.03.2018 10:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.