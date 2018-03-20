У Держстатистики повідомили, яке м'ясо в Україні подешевшало
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В прошлом месяце украинцы могли приобрести 1 кг курятины в среднем за 41,4 грн, что на 1 грн дешевле, чем в январе.
И где эти куры по 41 грн. наверное в столовой госстата
Также в феврале в Украине подешевела свинина. В среднем стоимость 1 кг продукта уменьшилась на 70 коп. – до 65,1 грн. Зато весьма ощутимо подорожала говядина – почти на 3 грн за килограмм. В феврале украинцы могли приобрести килограмм говядины в среднем 70 грн.
У меня впечатление, что я живу в какой то другой Украине что можно купить за свинину/говядину за 65/70 грн соответственно мне кажется что за такие деньги, что они нарисовали можно купить только сиськи, письки, хвост и прочий ливер, впрочем сколько они стоит я не знаю, так как их не покупаю, а вот сало за 65 грн. что бы купить на Привозе надо еще очень удачно попасть, в магазинах и того дороже под сотку грн. сало самое дешевое, мясо свинину меньше сотни грн. не найдешь, говядина и того дороже.
В прошлом месяце украинцы могли приобрести 1 кг курятины в среднем за 41,4 грн, что на 1 грн дешевле, чем в январе.
И где эти куры по 41 грн. наверное в столовой госстата
Также в феврале в Украине подешевела свинина. В среднем стоимость 1 кг продукта уменьшилась на 70 коп. – до 65,1 грн. Зато весьма ощутимо подорожала говядина – почти на 3 грн за килограмм. В феврале украинцы могли приобрести килограмм говядины в среднем 70 грн.
У меня впечатление, что я живу в какой то другой Украине что можно купить за свинину/говядину за 65/70 грн соответственно мне кажется что за такие деньги, что они нарисовали можно купить только сиськи, письки, хвост и прочий ливер, впрочем сколько они стоит я не знаю, так как их не покупаю, а вот сало за 65 грн. что бы купить на Привозе надо еще очень удачно попасть, в магазинах и того дороже под сотку грн. сало самое дешевое, мясо свинину меньше сотни грн. не найдешь, говядина и того дороже.
Этот бесполезный, а скорее вредный, в сил своей патологической брехливости орган, давно пора "ампутировать". Так, чтоб далеко не ходить, вот данные еще одного такого же безполезного гос.органа - минэкономразвития. Приводят цены в динамике: https://regulation.gov.ua/inflation Свинина, например, там в среднем - 99,43 грн/кг. Там тоже муть с динамикой, но цена хоть как то приближенная к сегодняшней реальности, а не по дореволюционным данным 13 года.
Михалыч написав: И где эти куры по 41 грн. наверное в столовой госстата У меня впечатление, что я живу в какой то другой Украине что можно купить за свинину/говядину за 65/70 грн соответственно мне кажется что за такие деньги, что они нарисовали можно купить только сиськи, письки, хвост и прочий ливер, впрочем сколько они стоит я не знаю, так как их не покупаю, а вот сало за 65 грн. что бы купить на Привозе надо еще очень удачно попасть, в магазинах и того дороже под сотку грн. сало самое дешевое, мясо свинину меньше сотни грн. не найдешь, говядина и того дороже.
Приведены цены производителей, по которым сети закупают (см. Середні ціни виробників за основними видами харчових продуктів, напоїв у 2018 році). Т. е. украинцы априори не могут покупать по таким ценам. Наглое лукавство. В сетях свинина в среднем 100, говядина - 135. Т. е. маржинальный доход сетей 55-100%. Вот где собака зарыта при беззубом АМКУ.