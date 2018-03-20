У Держстатистики повідомили, яке м'ясо в Україні подешевшало

Додано: Сер 21 бер, 2018 05:26

В прошлом месяце украинцы могли приобрести 1 кг курятины в среднем за 41,4 грн, что на 1 грн дешевле, чем в январе.

Также в феврале в Украине подешевела свинина. В среднем стоимость 1 кг продукта уменьшилась на 70 коп. – до 65,1 грн. Зато весьма ощутимо подорожала говядина – почти на 3 грн за килограмм. В феврале украинцы могли приобрести килограмм говядины в среднем 70 грн.

И где эти куры по 41 грн.наверное в столовой госстатаУ меня впечатление, что я живу в какой то другой Украинечто можно купить за свинину/говядину за 65/70 грн соответственномне кажется что за такие деньги, что они нарисовали можно купить только сиськи, письки, хвост и прочий ливер, впрочем сколько они стоит я не знаю, так как их не покупаю, а вот сало за 65 грн. что бы купить на Привозе надо еще очень удачно попасть, в магазинах и того дороже под сотку грн. сало самое дешевое, мясо свинину меньше сотни грн. не найдешь, говядина и того дороже.