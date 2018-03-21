Про це повідомляє Держстатистики.
Дивися повний текст У Держстатистики повідомили, яке м'ясо в Україні подешевшало.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 05:26
У Держстатистики повідомили, яке м'ясо в Україні подешевшало
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Держстатистики повідомили, яке м'ясо в Україні подешевшало.
Додано: Сер 21 бер, 2018 05:26
И где эти куры по 41 грн. наверное в столовой госстата
У меня впечатление, что я живу в какой то другой Украине что можно купить за свинину/говядину за 65/70 грн соответственно мне кажется что за такие деньги, что они нарисовали можно купить только сиськи, письки, хвост и прочий ливер, впрочем сколько они стоит я не знаю, так как их не покупаю, а вот сало за 65 грн. что бы купить на Привозе надо еще очень удачно попасть, в магазинах и того дороже под сотку грн. сало самое дешевое, мясо свинину меньше сотни грн. не найдешь, говядина и того дороже.
Додано: Сер 21 бер, 2018 07:10
Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик. (Мастер и Маргарита)
Додано: Сер 21 бер, 2018 09:10
Держстат ще з часів срср був брехливим інструментом влади.Що "на верху" наказали те держстат і намалював.
Додано: Сер 21 бер, 2018 12:24
Покупаю только куриное филе, но оно дорожает.
Есть ложь, есть большая ложь, есть статистика, а есть Держстат.
Прокремлевский тролль.
Додано: Сер 21 бер, 2018 16:41
Этот бесполезный, а скорее вредный, в сил своей патологической брехливости орган, давно пора "ампутировать".
Так, чтоб далеко не ходить, вот данные еще одного такого же безполезного гос.органа - минэкономразвития. Приводят цены в динамике:
Свинина, например, там в среднем - 99,43 грн/кг.
Там тоже муть с динамикой, но цена хоть как то приближенная к сегодняшней реальности, а не по дореволюционным данным 13 года.
Додано: Сер 21 бер, 2018 17:03
Re: у Держстатистики
1,1%. - Это величина погрешности?
Додано: Сер 21 бер, 2018 17:42
Приведены цены производителей, по которым сети закупают (см. Середні ціни виробників за основними видами харчових продуктів, напоїв у 2018 році). Т. е. украинцы априори не могут покупать по таким ценам. Наглое лукавство. В сетях свинина в среднем 100, говядина - 135. Т. е. маржинальный доход сетей 55-100%. Вот где собака зарыта при беззубом АМКУ.
Додано: Сер 21 бер, 2018 20:59
В Харькове мяса дешевле 100 гривен уже давным-давно не видел. Вчера по суперакции в "Росте" на Алексеевке покупал говядину хреновенькую с жилами и жиром- 154 гривны за кило. Заколебали уже виртуальные покращення, всё только дорожает с каждым днём. И пофигу тот курс доллара, укрепляется он или падает- никто на это внимания не обращает.
Додано: Сер 21 бер, 2018 21:48
Re: У Держстатистики повідомили, яке м'ясо в Україні подешев
Не заметила подешевения тольок подорожание однозначно. За курь точно не скажу... а вот сосиски полостью куриные были ок. 90 грн. - через месяц/две недели - 130 грн. както на 30% подорожало. Странная статистика.
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