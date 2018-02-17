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Попит на бензин в США в
березні відповідає літнім...

Попит на бензин в США в березні відповідає літнім...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 07:53

Попит на бензин в США в березні відповідає літнім...

Пропонуємо до обговорення:
Березневий попит на бензин в США став рекордним для цього місяця, при цьому цифри відповідають швидше літньому періоду, йдеться в повідомленні Американської автомобільної асоціації (AAA).

Дивися повний текст Попит на бензин в США в березні відповідає літнім показникам - AAA.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 07:53

39*0,45=17 грн за л.
sdmitruk
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 08:07

"У міру посилення попиту ціни на бензин в середньому по країні зросли минулого тижня на два центи, до $2,55 за галон (39 рублів за літр)"

Гугл транслейт с материнского ресурса?
Vint
 
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