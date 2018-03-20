Про це розповіла директор Національного секретаріату CoST Ukraine Наталія Форсюк
Дивися повний текст В Україні назвали середню вартість ремонту кілометра дороги.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 09:15
В Україні назвали середню вартість ремонту кілометра дороги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні назвали середню вартість ремонту кілометра дороги.
Додано: Сер 21 бер, 2018 09:15
Итак, немного математики: 12230000, за 1 км. = 12230 за м.п. (допустим ширина полосы 5 метров = 2446 грн м.кв.)
Как будто в парламенте нет интернета. стоимость укладки асфальта от 150 грн м.кв.
А так как в статье подразумевается ремонт то вся работа заключается в вырезке трещины и наложение заплатки.
Додано: Сер 21 бер, 2018 09:44
Замовник самостійно приймає роботи та забезпечує контроль якості без необхідності залучення сторонніх органів. От тут і нарисовується відкатні схеми. Хтож мене перевіряє чи я дві ямки полатав, чи одну, і чим її латали? А влада, чи міська, чи районна, чи облосна, з підрядником домовиться про гроші. Чинуха сам себе повинен перевірить, на якість робіт та використання коштів. Це просто бомба для корупції. Ну а Українцю так доріг і небачить.
Додано: Сер 21 бер, 2018 09:56
За пару некачественных латок на мокрый/холодный асфальт заплатить как за элитную обустроенную квартиру.. нехило так нас имеют.
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