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В Україні назвали середню
вартість ремонту кілометра дороги

В Україні назвали середню вартість ремонту кілометра дороги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:15

В Україні назвали середню вартість ремонту кілометра дороги

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла директор Національного секретаріату CoST Ukraine Наталія Форсюк

Дивися повний текст В Україні назвали середню вартість ремонту кілометра дороги.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:15

Итак, немного математики: 12230000, за 1 км. = 12230 за м.п. (допустим ширина полосы 5 метров = 2446 грн м.кв.)
Как будто в парламенте нет интернета. стоимость укладки асфальта от 150 грн м.кв.
А так как в статье подразумевается ремонт то вся работа заключается в вырезке трещины и наложение заплатки.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:44

Замовник самостійно приймає роботи та забезпечує контроль якості без необхідності залучення сторонніх органів. От тут і нарисовується відкатні схеми. Хтож мене перевіряє чи я дві ямки полатав, чи одну, і чим її латали? А влада, чи міська, чи районна, чи облосна, з підрядником домовиться про гроші. Чинуха сам себе повинен перевірить, на якість робіт та використання коштів. Це просто бомба для корупції. Ну а Українцю так доріг і небачить.
Ikiten
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:56

За пару некачественных латок на мокрый/холодный асфальт заплатить как за элитную обустроенную квартиру.. нехило так нас имеют.
magneet
 
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