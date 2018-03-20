Про це розповіла директор Національного секретаріату CoST Ukraine Наталія Форсюк
Дивися повний текст В Україні назвали середню вартість ремонту кілометра дороги.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 09:15
В Україні назвали середню вартість ремонту кілометра дороги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні назвали середню вартість ремонту кілометра дороги.
Додано: Сер 21 бер, 2018 09:15
Итак, немного математики: 12230000, за 1 км. = 12230 за м.п. (допустим ширина полосы 5 метров = 2446 грн м.кв.)
Как будто в парламенте нет интернета. стоимость укладки асфальта от 150 грн м.кв.
А так как в статье подразумевается ремонт то вся работа заключается в вырезке трещины и наложение заплатки.
Додано: Сер 21 бер, 2018 09:44
Замовник самостійно приймає роботи та забезпечує контроль якості без необхідності залучення сторонніх органів. От тут і нарисовується відкатні схеми. Хтож мене перевіряє чи я дві ямки полатав, чи одну, і чим її латали? А влада, чи міська, чи районна, чи облосна, з підрядником домовиться про гроші. Чинуха сам себе повинен перевірить, на якість робіт та використання коштів. Це просто бомба для корупції. Ну а Українцю так доріг і небачить.
Додано: Сер 21 бер, 2018 09:56
За пару некачественных латок на мокрый/холодный асфальт заплатить как за элитную обустроенную квартиру.. нехило так нас имеют.
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:42
Я не знаю, що там на дороги піде,а чиновникам з кабміну в кишеню то точно.Надіюсь, що кілька доріг для відмазки все ж зроблять.Будемо спостерігати становлення ще одного мілліардера під час війни.
Додано: Сер 21 бер, 2018 11:37
Це якщо дорогу робити з нуля в полі ? А якщо тільки покласти верхній шар з засипанням ям дурню тільки не зрозуміло куди ідуть гроші. 150 грн м2 асфальт+техніка+зарплата людей + засипати ями даже якщо рахувати 1000 грн м2 на 5 метрів дороги то 1 км буде коштувати максимум 5 000 000.00 максимум...
Додано: Сер 21 бер, 2018 12:06
vovaplus, дякуємо за вашу зрадофільську ремарку (насправді ні). А для незрадофілів очевидно, що зараз в Україні ремонтують дороги в таких обсягах і так якісно, як цього не робили ніколи за всю її історію.
Додано: Сер 21 бер, 2018 12:22
sla_luda, ремонт доріг за описаною вами технологією "покласти верхній шар із засипанням ям" в УКраїні робили десятиліттями. Через два-три роки експлуатації така дорога розвалювалася і ставала гіршою, ніж до ремонту. Зараз дороги ремонтують правильно: капітально, зі створенням подушки, кількома шарами асфальту, збільшенням кількості смуг, створенням смуг розгону і т.д. Такий ремонт дорожчий, але така дорога витримає десятки років експлуатації з мінімальними обсягами ремонту.
Додано: Сер 21 бер, 2018 12:43
Красава, у нас в городе асфальт исчезает вместе со снегом. Центральную улицу закончили в конце прошлого года. И че? Уже нужно делать заново!!! Если бы ремонт был гарантирован и в течении хотя бы 3х лет восстановление было за счет ремонтников, вот тогда было бы и качество!!!
Додано: Сер 21 бер, 2018 12:57
сова, всі претензії до вашої міської влади - саме вона відповідає за дороги в населеному пункті. В Києві, наприклад, нові дороги будують ідеально.
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