В Україні назвали середню вартість ремонту кілометра дороги

сова
В Киеве тоже самое, все дороги развалились в хлам. Везде трещины и ямы.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 12:57
сова
В Киеве тоже самое, все дороги развалились в хлам. Везде трещины и ямы.
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