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В Україні назвали середню
вартість ремонту кілометра дороги

В Україні назвали середню вартість ремонту кілометра дороги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:57

сова
В Киеве тоже самое, все дороги развалились в хлам. Везде трещины и ямы.
LOKY
 
Повідомлень: 719
З нами з: 11.10.11
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