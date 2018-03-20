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В Україні назвали середню вартість ремонту кілометра дороги
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Додано: Сер 21 бер, 2018 12:57
сова
В Киеве тоже самое, все дороги развалились в хлам. Везде трещины и ямы.
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LOKY
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Додано: Сер 21 бер, 2018 13:28
LOKY написав:сова
В Киеве тоже самое, все дороги развалились в хлам. Везде трещины и ямы.
Какие например? Из тех, которые в прошлом году переложили?
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Faceless
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2
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:36
Sharpe написав:
sla_luda, ремонт доріг за описаною вами технологією "покласти верхній шар із засипанням ям" в УКраїні робили десятиліттями. Через два-три роки експлуатації така дорога розвалювалася і ставала гіршою, ніж до ремонту. Зараз дороги ремонтують правильно: капітально, зі створенням подушки, кількома шарами асфальту, збільшенням кількості смуг, створенням смуг розгону і т.д. Такий ремонт дорожчий, але така дорога витримає десятки років експлуатації з мінімальними обсягами ремонту.
Вашу ремарку можна назваьи чисто ботовською.Не пишіть дурню і не смішіть людей,які кожен день користуються так званими дорогами і бачать,як їх "ремонтують".нічого не змінилося окрім того,що виділяється втричі більше коштів.РЕЗУЛЬТАТІВ НУЛЬ .
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sena_2008atp
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Додано: Сер 21 бер, 2018 14:03
sena_2008atp написав:
Вашу ремарку можна назваьи чисто ботовською.Не пишіть дурню і не смішіть людей,які кожен день користуються так званими дорогами і бачать,як їх "ремонтують".нічого не змінилося окрім того,що виділяється втричі більше коштів.РЕЗУЛЬТАТІВ НУЛЬ .
Sharpe писав про капітально відремонтовані дороги, а не про ямочні ремонти. Вам чимось не подобаються відремонтовані ділянки Набережного шосе від мосту метро до Поштової чи проспект Перемоги, чи ділянка Великої кільцевої? От такі ремонти і коштують по 12 млн за кілометр
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taras_orel
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Додано: Сер 21 бер, 2018 14:08
Sharpe написав:
сова, всі претензії до вашої міської влади - саме вона відповідає за дороги в населеному пункті. В Києві, наприклад, нові дороги будують ідеально.
Во-первых, в Киеве живет меньше 10% украинцев, остальные 90+ живут в провинции.
Во-вторых, даже в Киеве ситуация с дорогами аховая (ямы да колдобины на 90% улицах)
В-третьих, дорог в Киеве 1600 км, на скольки километрах из них был сделан ремонт (нормальный, а не ямочно-закладычный) в прошлом году?
То-то и оно...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: Сер 21 бер, 2018 14:14
Faceless написав: LOKY написав:сова
В Киеве тоже самое, все дороги развалились в хлам. Везде трещины и ямы.
Какие например? Из тех, которые в прошлом году переложили?
К сожалению, тех, что в прошлом году положили раз в десять меньше, что жизненно нужно. А пока начнут (если начнут) ложить вместо убитых, умрут те "которые в прошлом году переложили". Скорость ремонта, к сожалению, отстает от скорости деградации. Вот и вся петрушка. Печаль сплошная: давеча получил счет на ремонт ходовой, очень хочется переслать автодорам
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Додано: Сер 21 бер, 2018 14:25
taras_orel написав: sena_2008atp написав:
Вашу ремарку можна назваьи чисто ботовською.Не пишіть дурню і не смішіть людей,які кожен день користуються так званими дорогами і бачать,як їх "ремонтують".нічого не змінилося окрім того,що виділяється втричі більше коштів.РЕЗУЛЬТАТІВ НУЛЬ .
Sharpe писав про капітально відремонтовані дороги, а не про ямочні ремонти. Вам чимось не подобаються відремонтовані ділянки Набережного шосе від мосту метро до Поштової чи проспект Перемоги, чи ділянка Великої кільцевої? От такі ремонти і коштують по 12 млн за кілометр
Нам, конкретно мне, не падобаеться дорога вдоль линии скоростного трамвая, большая часть Окружной, направления (не дороги) на Оболони и Святошино. Делянки Окружной - это просто делянки, остальное большинство - дырки. Проспект Перемоги еще при Азирове начали ремонтировать, завершают проект спустя 5 лет. Никаких, подчеркиваю, никаких досягнень влады европереможцев я не ощутил - если бы в ходе ремонта на Окружной сделали бы хоть одну развязку типа "восьмерка", а не поворот через встречную полосу, памятник бы поставил нерукотворный, записался бы в порохоботы. А так - увы, просто ремонты разной сложности. Нас просто приучают молиться на "сделайте хоть что-то" - и все благодарны, как будто налог не платят, покупая топливо.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 14:30
sequence написав: Faceless написав: LOKY написав:сова
В Киеве тоже самое, все дороги развалились в хлам. Везде трещины и ямы.
Какие например? Из тех, которые в прошлом году переложили?
К сожалению, тех, что в прошлом году положили раз в десять меньше, что жизненно нужно. А пока начнут (если начнут) ложить вместо убитых, умрут те "которые в прошлом году переложили". Скорость ремонта, к сожалению, отстает от скорости деградации. Вот и вся петрушка. Печаль сплошная: давеча получил счет на ремонт ходовой, очень хочется переслать автодорам
Не ремонтируют дороги - зрада.
Ремонтируют дороги - тоже зрада, ведь мало ремонтируют
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Faceless
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Додано: Сер 21 бер, 2018 14:37
Faceless написав:
Ремонтируют дороги - тоже зрада, ведь мало ремонтируют
Так реально мало.
Очень мало.
Не успевает ремонт за деградацией дорог.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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