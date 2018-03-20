В Україні назвали середню вартість ремонту кілометра дороги

сова
В Киеве тоже самое, все дороги развалились в хлам. Везде трещины и ямы.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 12:57
сова
В Киеве тоже самое, все дороги развалились в хлам. Везде трещины и ямы.
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:28
Какие например? Из тех, которые в прошлом году переложили?
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Додано: Сер 21 бер, 2018 13:36
Вашу ремарку можна назваьи чисто ботовською.Не пишіть дурню і не смішіть людей,які кожен день користуються так званими дорогами і бачать,як їх "ремонтують".нічого не змінилося окрім того,що виділяється втричі більше коштів.РЕЗУЛЬТАТІВ НУЛЬ .
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:03
Sharpe писав про капітально відремонтовані дороги, а не про ямочні ремонти. Вам чимось не подобаються відремонтовані ділянки Набережного шосе від мосту метро до Поштової чи проспект Перемоги, чи ділянка Великої кільцевої? От такі ремонти і коштують по 12 млн за кілометр
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:08
Во-первых, в Киеве живет меньше 10% украинцев, остальные 90+ живут в провинции.
Во-вторых, даже в Киеве ситуация с дорогами аховая (ямы да колдобины на 90% улицах)
В-третьих, дорог в Киеве 1600 км, на скольки километрах из них был сделан ремонт (нормальный, а не ямочно-закладычный) в прошлом году?
То-то и оно...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:14
К сожалению, тех, что в прошлом году положили раз в десять меньше, что жизненно нужно. А пока начнут (если начнут) ложить вместо убитых, умрут те "которые в прошлом году переложили". Скорость ремонта, к сожалению, отстает от скорости деградации. Вот и вся петрушка. Печаль сплошная: давеча получил счет на ремонт ходовой, очень хочется переслать автодорам
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:25
Нам, конкретно мне, не падобаеться дорога вдоль линии скоростного трамвая, большая часть Окружной, направления (не дороги) на Оболони и Святошино. Делянки Окружной - это просто делянки, остальное большинство - дырки. Проспект Перемоги еще при Азирове начали ремонтировать, завершают проект спустя 5 лет. Никаких, подчеркиваю, никаких досягнень влады европереможцев я не ощутил - если бы в ходе ремонта на Окружной сделали бы хоть одну развязку типа "восьмерка", а не поворот через встречную полосу, памятник бы поставил нерукотворный, записался бы в порохоботы. А так - увы, просто ремонты разной сложности. Нас просто приучают молиться на "сделайте хоть что-то" - и все благодарны, как будто налог не платят, покупая топливо.
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:30
Не ремонтируют дороги - зрада.
Ремонтируют дороги - тоже зрада, ведь мало ремонтируют
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:37
Так реально мало.
Очень мало.
Не успевает ремонт за деградацией дорог.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Сер 21 бер, 2018 15:42
Re: усё
“Кроме того, планируется, что с 2020 года ямочный ремонт будет только аварийным и станет исключением, а текущий средний уйдет в историю. В целом за пять лет основные ремонтные работы будут осуществлены по основным международным направлениям”, – добавил С.Новак.
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