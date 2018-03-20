В Україні назвали середню вартість ремонту кілометра дороги

Додано: Сер 21 бер, 2018 17:03

Faceless написав: Не ремонтируют дороги - зрада.

Ремонтируют дороги - тоже зрада, ведь мало ремонтируют Не ремонтируют дороги - зрада.Ремонтируют дороги - тоже зрада, ведь мало ремонтируют

Мое мнение не измеряется в градусах зрадоперемог. Я житель Киева, я искренне рад, даже когда у соседнего дома дырку в придомовой залатают. Кроме того, я водитель, которому приходится передвигаться по направлениям (не дорогам, в большинстве своем) столицы. И здесь я получаюсь зрадныком, возможно, в силу того, что после каждой зимы приходится проводить разной степени ремонт ходовой - почему-то, это меня раздражает. Faceless, Вы на метро передвигаетесь? если да, тогда я вам завидую, у меня такой возможности нет. А в каком состоянии у нас дороги после бесконечной зимы все водители знают сами. Правильный ответ - как всегда, ушли со снегом. И никакие еврооптимисты за 4 года ниxера не поменяли