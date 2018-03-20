В Україні назвали середню вартість ремонту кілометра дороги

Додано: Сер 21 бер, 2018 18:07

-Segey- написав: Итак, немного математики: 12230000, за 1 км. = 12230 за м.п. (допустим ширина полосы 5 метров = 2446 грн м.кв.)

Как будто в парламенте нет интернета. стоимость укладки асфальта от 150 грн м.кв.

А так как в статье подразумевается ремонт то вся работа заключается в вырезке трещины и наложение заплатки. Итак, немного математики: 12230000, за 1 км. = 12230 за м.п. (допустим ширина полосы 5 метров = 2446 грн м.кв.)Как будто в парламенте нет интернета. стоимость укладки асфальта от 150 грн м.кв.А так как в статье подразумевается ремонт то вся работа заключается в вырезке трещины и наложение заплатки.

текущий

Средний

вместо капитального

Не верноНа дорогах первой и второй категорий ширина полосы движения составляет 375 см. Третьей категории — 350 см, значит в обе стороны дорога - это минимум 7-7,5 метров.То, что вы описали, эторемонт - "ямочный".дорожный ремонт - включает в себя возмещение износа дорожного покрытия и поддержание ровности на отдельных его участках. Также затрагиваются придорожные участки – обочины, дренажи у мостов, трубы, откосы и т.п. Обычно производится раз в 4-5 лет. Фактически, он сводится к тому, что каждые 5 лет нужно заменять самые верхние 5-8 см слоя асфальта и выравнивать проседания дороги, если есть. Именно потому что этого не делается у нас имеем такие дороги.Тот факт, что у нас делают,, текущий и средний ремонты, которые "проживут" при "убитой" основе, ну максимум 2-3 года, а потом поплывут и потрескаются - это выброшенные деньги на ветер и вообще печально.