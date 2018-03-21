В Україні назвали середню вартість ремонту кілометра дороги
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Faceless написав:Не ремонтируют дороги - зрада. Ремонтируют дороги - тоже зрада, ведь мало ремонтируют
Мое мнение не измеряется в градусах зрадоперемог. Я житель Киева, я искренне рад, даже когда у соседнего дома дырку в придомовой залатают. Кроме того, я водитель, которому приходится передвигаться по направлениям (не дорогам, в большинстве своем) столицы. И здесь я получаюсь зрадныком, возможно, в силу того, что после каждой зимы приходится проводить разной степени ремонт ходовой - почему-то, это меня раздражает. Faceless, Вы на метро передвигаетесь? если да, тогда я вам завидую, у меня такой возможности нет. А в каком состоянии у нас дороги после бесконечной зимы все водители знают сами. Правильный ответ - как всегда, ушли со снегом. И никакие еврооптимисты за 4 года ниxера не поменяли
-Segey- написав:Итак, немного математики: 12230000, за 1 км. = 12230 за м.п. (допустим ширина полосы 5 метров = 2446 грн м.кв.) Как будто в парламенте нет интернета. стоимость укладки асфальта от 150 грн м.кв. А так как в статье подразумевается ремонт то вся работа заключается в вырезке трещины и наложение заплатки.
Не верно На дорогах первой и второй категорий ширина полосы движения составляет 375 см. Третьей категории — 350 см, значит в обе стороны дорога - это минимум 7-7,5 метров. То, что вы описали, это текущий ремонт - "ямочный". Средний дорожный ремонт - включает в себя возмещение износа дорожного покрытия и поддержание ровности на отдельных его участках. Также затрагиваются придорожные участки – обочины, дренажи у мостов, трубы, откосы и т.п. Обычно производится раз в 4-5 лет. Фактически, он сводится к тому, что каждые 5 лет нужно заменять самые верхние 5-8 см слоя асфальта и выравнивать проседания дороги, если есть. Именно потому что этого не делается у нас имеем такие дороги.
Тот факт, что у нас делают, вместо капитального, текущий и средний ремонты, которые "проживут" при "убитой" основе, ну максимум 2-3 года, а потом поплывут и потрескаются - это выброшенные деньги на ветер и вообще печально.
LOKY написав:сова В Киеве тоже самое, все дороги развалились в хлам. Везде трещины и ямы.
Какие например? Из тех, которые в прошлом году переложили?
Ну вы хотите чтоб прям за год... Но,за 2-3 года сделанных в моем районе, могу пару участков назвать. Например, кусок Ревуцкого, от Бажана до Тростянецкой - уже волнистый и весь асфальт пошел трешинами по всей дороге, люки в первый же год переделывали, так как они выпирали холмами на дороге. п-т Григоренка - от Драгоманова до Ахматовой - участок не доезжая до АТБ, почти сразу после ремонта провалился асфальт на 2 полосы. Второй год там яма, только чуть подлатали, но не более. Бортничи - центральная улица. Переложена года 4 назад. Уже есть прилично разбитые участки.Это только в одном районе я назвал. Объективно, асфальт кладут г*вняный, особенно во дворах домов - там впечатление, что бракованную некондицию сбрасывают.
Sharpe написав:vovaplus, дякуємо за вашу зрадофільську ремарку (насправді ні). А для незрадофілів очевидно, що зараз в Україні ремонтують дороги в таких обсягах і так якісно, як цього не робили ніколи за всю її історію.
и воруют под это дело в таких масштабах, шо папэрэдникам и не снились
Faceless написав:Не ремонтируют дороги - зрада. Ремонтируют дороги - тоже зрада, ведь мало ремонтируют
Нет, ведь большую часть денег кладут в карман. У нас в Днепре чуть больше года назад капитально делали дорогу на Победе-6. Подушка, все дела. Вот только сам асфальт укладывали и укатывали в итоге вместе со снегом, потому что пошел снегопад, а сроки видать поджимали. Да так торопились, что ливневки сделали сначала на 3 см выше уровня покрытия и через 2 недели пришлось укладывать еще 1 слой асфальта, чтобы "вровень выпирать". Полгода назад уже местами даже с подушкой асфальт плавал. Что там сейчас - не знаю. Вот пример супер-пупер современного ремонта за миллионы.
Зачем врать!Для создания общественного возмущения?.. так сказать, быть в тренде. На Победе 6 я и живу. А участок по улице дальней к 3 массиву ложили многослойно,был срезан асфальт , в некоторых местах до полуметра. Ну и положили не менее 2 слоёв, соответственно после первого были ливневки подняты, причем все, а не единично промазали, как пишет автор предыдущего "возмущения". Последний слой ложили когда были морозы, но снега не было, была легкая пороша. Асфальт в месте этой укладки лежит великолепно и "с подушкой асфальт не плавал", это обман. На сегодня один из лучших участков города, можно поехать и посмотреть, ям нет. Везде бы так, едешь и радуешься, одновременно срезали и ложили асфальт в прилегающих дворах, убрали "полувековые ямы". Могут когда захотят!