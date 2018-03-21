В Україні назвали середню вартість ремонту кілометра дороги
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Faceless написав:Не ремонтируют дороги - зрада. Ремонтируют дороги - тоже зрада, ведь мало ремонтируют
Мое мнение не измеряется в градусах зрадоперемог. Я житель Киева, я искренне рад, даже когда у соседнего дома дырку в придомовой залатают. Кроме того, я водитель, которому приходится передвигаться по направлениям (не дорогам, в большинстве своем) столицы. И здесь я получаюсь зрадныком, возможно, в силу того, что после каждой зимы приходится проводить разной степени ремонт ходовой - почему-то, это меня раздражает. Faceless, Вы на метро передвигаетесь? если да, тогда я вам завидую, у меня такой возможности нет. А в каком состоянии у нас дороги после бесконечной зимы все водители знают сами. Правильный ответ - как всегда, ушли со снегом. И никакие еврооптимисты за 4 года ниxера не поменяли
-Segey- написав:Итак, немного математики: 12230000, за 1 км. = 12230 за м.п. (допустим ширина полосы 5 метров = 2446 грн м.кв.) Как будто в парламенте нет интернета. стоимость укладки асфальта от 150 грн м.кв. А так как в статье подразумевается ремонт то вся работа заключается в вырезке трещины и наложение заплатки.
Не верно На дорогах первой и второй категорий ширина полосы движения составляет 375 см. Третьей категории — 350 см, значит в обе стороны дорога - это минимум 7-7,5 метров. То, что вы описали, это текущий ремонт - "ямочный". Средний дорожный ремонт - включает в себя возмещение износа дорожного покрытия и поддержание ровности на отдельных его участках. Также затрагиваются придорожные участки – обочины, дренажи у мостов, трубы, откосы и т.п. Обычно производится раз в 4-5 лет. Фактически, он сводится к тому, что каждые 5 лет нужно заменять самые верхние 5-8 см слоя асфальта и выравнивать проседания дороги, если есть. Именно потому что этого не делается у нас имеем такие дороги.
Тот факт, что у нас делают, вместо капитального, текущий и средний ремонты, которые "проживут" при "убитой" основе, ну максимум 2-3 года, а потом поплывут и потрескаются - это выброшенные деньги на ветер и вообще печально.
LOKY написав:сова В Киеве тоже самое, все дороги развалились в хлам. Везде трещины и ямы.
Какие например? Из тех, которые в прошлом году переложили?
Ну вы хотите чтоб прям за год... Но,за 2-3 года сделанных в моем районе, могу пару участков назвать. Например, кусок Ревуцкого, от Бажана до Тростянецкой - уже волнистый и весь асфальт пошел трешинами по всей дороге, люки в первый же год переделывали, так как они выпирали холмами на дороге. п-т Григоренка - от Драгоманова до Ахматовой - участок не доезжая до АТБ, почти сразу после ремонта провалился асфальт на 2 полосы. Второй год там яма, только чуть подлатали, но не более. Бортничи - центральная улица. Переложена года 4 назад. Уже есть прилично разбитые участки.Это только в одном районе я назвал. Объективно, асфальт кладут г*вняный, особенно во дворах домов - там впечатление, что бракованную некондицию сбрасывают.
Sharpe написав:vovaplus, дякуємо за вашу зрадофільську ремарку (насправді ні). А для незрадофілів очевидно, що зараз в Україні ремонтують дороги в таких обсягах і так якісно, як цього не робили ніколи за всю її історію.
и воруют под это дело в таких масштабах, шо папэрэдникам и не снились
Faceless написав:Не ремонтируют дороги - зрада. Ремонтируют дороги - тоже зрада, ведь мало ремонтируют
Нет, ведь большую часть денег кладут в карман. У нас в Днепре чуть больше года назад капитально делали дорогу на Победе-6. Подушка, все дела. Вот только сам асфальт укладывали и укатывали в итоге вместе со снегом, потому что пошел снегопад, а сроки видать поджимали. Да так торопились, что ливневки сделали сначала на 3 см выше уровня покрытия и через 2 недели пришлось укладывать еще 1 слой асфальта, чтобы "вровень выпирать". Полгода назад уже местами даже с подушкой асфальт плавал. Что там сейчас - не знаю. Вот пример супер-пупер современного ремонта за миллионы.
Зачем врать!Для создания общественного возмущения?.. так сказать, быть в тренде. На Победе 6 я и живу. А участок по улице дальней к 3 массиву ложили многослойно,был срезан асфальт , в некоторых местах до полуметра. Ну и положили не менее 2 слоёв, соответственно после первого были ливневки подняты, причем все, а не единично промазали, как пишет автор предыдущего "возмущения". Последний слой ложили когда были морозы, но снега не было, была легкая пороша. Асфальт в месте этой укладки лежит великолепно и "с подушкой асфальт не плавал", это обман. На сегодня один из лучших участков города, можно поехать и посмотреть, ям нет. Везде бы так, едешь и радуешься, одновременно срезали и ложили асфальт в прилегающих дворах, убрали "полувековые ямы". Могут когда захотят!
selelon написав:Зачем врать!Для создания общественного возмущения?.. так сказать, быть в тренде. На Победе 6 я и живу. А участок по улице дальней к 3 массиву ложили многослойно,был срезан асфальт , в некоторых местах до полуметра. Ну и положили не менее 2 слоёв, соответственно после первого были ливневки подняты, причем все, а не единично промазали, как пишет автор предыдущего "возмущения". Последний слой ложили когда были морозы, но снега не было, была легкая пороша. Асфальт в месте этой укладки лежит великолепно и "с подушкой асфальт не плавал", это обман. На сегодня один из лучших участков города, можно поехать и посмотреть, ям нет. Везде бы так, едешь и радуешься, одновременно срезали и ложили асфальт в прилегающих дворах, убрали "полувековые ямы". Могут когда захотят!
Ну вот и ответьте: зачем врать? На старом телефоне даже фотки делал того, как поздно вечером асфальтоукладчик катался по трехсантиметровому слою снега. Аж обидно, что все это осталось на том телефоне, сейчас бы удачно Вас при всех уличил во лжи. И ливневки фотографировал выпирающие на разной высоте. И съезды во дворы с этой дороги с перекосами в высоте сантиметров в 10. Все фотографировал для истории, но нигде не пригодилось и так и кануло в лету со старым девайсом.
Так что ответьте сами хотя бы себе на Ваш вопрос про вранье.
П.С. А тем временем во дворах в районе Воронцова-Правда ремонт дорг выглядит вот так:
По Киеву доволен. За прошлый год отремонтировали капитально столько дорог, сколько за последние лет 10 не делали. После зимы есть аховые участки, там где не ремрнтировали. Но думаю, если в этом году темп сохранят- пара лет и будем вспоминать ямы уже как историю, что не может ни радовать.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления