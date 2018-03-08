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Накопичувальні пенсії
допоможуть фінансовому ринку...

Накопичувальні пенсії допоможуть фінансовому ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:22

Накопичувальні пенсії допоможуть фінансовому ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Запровадження накопичувальної системи пенсій згенерує в Україні великі ресурси довгострокових коштів, які зможуть залучати українські компанії. Про це заявив член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України Максим Лібанов

Дивися повний текст Накопичувальні пенсії допоможуть фінансовому ринку України – Нацкомісія.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:22

Накопительные пенсии в гривне, которая за 20 лет девальвировала в 15 раз? Это даже не смешно
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:17

член НКЦБФР Максим Либанов пусть сосет свою должность.
PV
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