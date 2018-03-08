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Накопичувальні пенсії допоможуть фінансовому ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:22
Пропонуємо до обговорення:
Запровадження накопичувальної системи пенсій згенерує в Україні великі ресурси довгострокових коштів, які зможуть залучати українські компанії. Про це заявив член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України Максим Лібанов
Дивися повний текст Накопичувальні пенсії допоможуть фінансовому ринку України – Нацкомісія
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Додано: Сер 21 бер, 2018 10:22
Накопительные пенсии в гривне, которая за 20 лет девальвировала в 15 раз? Это даже не смешно
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antey1969
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Додано: Сер 21 бер, 2018 11:17
член НКЦБФР Максим Либанов пусть сосет свою должность.
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