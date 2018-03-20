За даними Держстату, з початку 2018 року субсидії призначені 332,4 тис. домогосподарств, що в 3,3 рази менше, ніж за аналогічний період 2017 року.
Дивися повний текст Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні зменшилися на 78,5%.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 11:03
Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні зменшилися на 78,5%.
Додано: Сер 21 бер, 2018 11:03
Фикция. Уменьшают соц. норму, все больше обрезая субсидию. Однако несмотря на очередную победу общий долг по жилкомуслугам растет как снежный ком.
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