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Витрати на субсидії для оплати
житлокомпослуг в Україні...

Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:03

Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
За даними Держстату, з початку 2018 року субсидії призначені 332,4 тис. домогосподарств, що в 3,3 рази менше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Дивися повний текст Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні зменшилися на 78,5%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:03

Фикция. Уменьшают соц. норму, все больше обрезая субсидию. Однако несмотря на очередную победу общий долг по жилкомуслугам растет как снежный ком.
Black Jack - White Business
ruvex
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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