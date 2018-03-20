За даними Держстату, з початку 2018 року субсидії призначені 332,4 тис. домогосподарств, що в 3,3 рази менше, ніж за аналогічний період 2017 року.
Дивися повний текст Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні зменшилися на 78,5%.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 11:03
Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні зменшилися на 78,5%.
Додано: Сер 21 бер, 2018 11:03
Фикция. Уменьшают соц. норму, все больше обрезая субсидию. Однако несмотря на очередную победу общий долг по жилкомуслугам растет как снежный ком.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 21 бер, 2018 12:32
поподробнее про соц.нормы расскажешь? Что не так с ними? В этом году субсидии разрешили брать даже арендаторам квартир, а срок получения продлили до 12 месяцев. Что еще нужно сделать правительство, чтобы убогие та сирые граждане, не способные заплатить за коммуналку 15% своего дохода - начали таки платить? Узаконить халяву и отмотку счетчиков?
Додано: Сер 21 бер, 2018 12:37
1) Не правительство, а НКРЕКУ
2) Привести тарифы к экономически обоснованным
3) Направить часть денег (это уже правительство) предназначенных на субсидии на реальные программы энергэффективности
Халява и отмотка сама пропадут, если молодое дарование Вовк, представляющий интересы РЛА, Григоришина, Суркисов и нашего харанта поумерит свои аппетиты.
Прокремлевский тролль.
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