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Витрати на субсидії для оплати
житлокомпослуг в Україні...

Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:03

Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
За даними Держстату, з початку 2018 року субсидії призначені 332,4 тис. домогосподарств, що в 3,3 рази менше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Дивися повний текст Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні зменшилися на 78,5%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:03

Фикция. Уменьшают соц. норму, все больше обрезая субсидию. Однако несмотря на очередную победу общий долг по жилкомуслугам растет как снежный ком.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:32

  ruvex написав:Фикция. Уменьшают соц. норму, все больше обрезая субсидию. Однако несмотря на очередную победу общий долг по жилкомуслугам растет как снежный ком.

поподробнее про соц.нормы расскажешь? Что не так с ними? В этом году субсидии разрешили брать даже арендаторам квартир, а срок получения продлили до 12 месяцев. Что еще нужно сделать правительство, чтобы убогие та сирые граждане, не способные заплатить за коммуналку 15% своего дохода - начали таки платить? Узаконить халяву и отмотку счетчиков?
redmax84
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:37

  redmax84 написав:Что еще нужно сделать правительство, чтобы убогие та сирые граждане, не способные заплатить за коммуналку 15% своего дохода - начали таки платить? Узаконить халяву и отмотку счетчиков?

1) Не правительство, а НКРЕКУ
2) Привести тарифы к экономически обоснованным
3) Направить часть денег (это уже правительство) предназначенных на субсидии на реальные программы энергэффективности

Халява и отмотка сама пропадут, если молодое дарование Вовк, представляющий интересы РЛА, Григоришина, Суркисов и нашего харанта поумерит свои аппетиты.
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Дваждыдвашник
 
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