Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні...

Додано: Сер 21 бер, 2018 14:46

redmax84 написав: ruvex написав: Фикция. Уменьшают соц. норму, все больше обрезая субсидию. Однако несмотря на очередную победу общий долг по жилкомуслугам растет как снежный ком. Фикция. Уменьшают соц. норму, все больше обрезая субсидию. Однако несмотря на очередную победу общий долг по жилкомуслугам растет как снежный ком.

поподробнее про соц.нормы расскажешь? Что не так с ними? В этом году субсидии разрешили брать даже арендаторам квартир, а срок получения продлили до 12 месяцев. Что еще нужно сделать правительство, чтобы убогие та сирые граждане, не способные заплатить за коммуналку 15% своего дохода - начали таки платить? Узаконить халяву и отмотку счетчиков? поподробнее про соц.нормы расскажешь? Что не так с ними? В этом году субсидии разрешили брать даже арендаторам квартир, а срок получения продлили до 12 месяцев. Что еще нужно сделать правительство, чтобы убогие та сирые граждане, не способные заплатить за коммуналку 15% своего дохода - начали таки платить? Узаконить халяву и отмотку счетчиков?

Говоришь убогие та сирые ..... А вы не такой, вы не убогий... Герой -крутелик...Люди всю жизнь работали честно и получали как положено, но мало...Не воровали...Не хапали.. Скопить не удалось + денежная реформа Павлова (100 рублёвки и 50 рублёвки за 2 дня поменять или аннуляция их - это если вы не в курсе) + 90-е годы... Отпахали люди по 35-40 лет и согласно пенсионному закону чистокровного украинца гРОЙСМАНА да под руководством всех остальных руководящих чистокровных украинцевполучили пенсии по 1300 - 1500 гривен - оплати коммуналку и проживи... Но Вы не такой, у вас всё в порядке... Я понял, мне вАМ говорить не надо, - каким путём можно себе устроить комфортную жизнь. Так вот, она у вАС как раз за счёт этих сирых и убогих, как вы их называете...( АЙ-ТИ не в счёт - им время улыбнулось)... без них вы никто и никак, как и все государственные говоруны....Они вАС кормили и поили и умножали ваш доход... Оскорблять и унижать людей, за счёт и на горбу которых вы построили свою обеспеченную жизнь - как минимум надо быть г-дой... Скажите им спасибо...Да, я тоже один из тех, кого государство кинуло с выплатами, но одновременно, видать таким-же путём как и вы, позаботился немножко о себе... Только в отличие от вас людей не унижаю и считаю, что помощь из бюджета им необходима... А вам искренне советую пересмотреть свой взгляд и отношение к этим людям...