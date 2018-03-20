За даними Держстату, з початку 2018 року субсидії призначені 332,4 тис. домогосподарств, що в 3,3 рази менше, ніж за аналогічний період 2017 року.
Дивися повний текст Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні зменшилися на 78,5%.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 11:03
Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні зменшилися на 78,5%.
Додано: Сер 21 бер, 2018 11:03
Фикция. Уменьшают соц. норму, все больше обрезая субсидию. Однако несмотря на очередную победу общий долг по жилкомуслугам растет как снежный ком.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 21 бер, 2018 12:32
поподробнее про соц.нормы расскажешь? Что не так с ними? В этом году субсидии разрешили брать даже арендаторам квартир, а срок получения продлили до 12 месяцев. Что еще нужно сделать правительство, чтобы убогие та сирые граждане, не способные заплатить за коммуналку 15% своего дохода - начали таки платить? Узаконить халяву и отмотку счетчиков?
Додано: Сер 21 бер, 2018 12:37
1) Не правительство, а НКРЕКУ
2) Привести тарифы к экономически обоснованным
3) Направить часть денег (это уже правительство) предназначенных на субсидии на реальные программы энергэффективности
Халява и отмотка сама пропадут, если молодое дарование Вовк, представляющий интересы РЛА, Григоришина, Суркисов и нашего харанта поумерит свои аппетиты.
Прокремлевский тролль.
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:30
1е и 2е противоречит тому что хочет ruvex сделать, потому что экономически обоснованный тариф, это когда все платят одинаково безо всяких соц норм. Но для населения это означает повышение, так как сейчас оно дотируется за счет повышенных тарифов для бизнеса. 3е уже давно пропагандируется и продвигается через льготные кредиты, кооторые как раз потому и льготные, потому что часть средств направляется на "на реальные программы бла-бла-бла".
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:58
Re: Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні.
Щось намутили в замітці з цифрами - 352,1 млн грн за 2 міс. на 6,44 млн домогосподарств це 25 грн. в міс, проте якщо середня субс. 1005,2 грн, то в сумі за 1 міс 6,5 млрд. що відповідає бюджету і т.д.
Чи це цифри тільки щодо новопризначених субсидій - 352,1 млн грн за 2 міс. і це менше у порівнянні з новопризначеними за аналогічний період 2017.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:46
Говоришь убогие та сирые ..... А вы не такой, вы не убогий... Герой -крутелик...Люди всю жизнь работали честно и получали как положено, но мало...Не воровали...Не хапали.. Скопить не удалось + денежная реформа Павлова (100 рублёвки и 50 рублёвки за 2 дня поменять или аннуляция их - это если вы не в курсе) + 90-е годы... Отпахали люди по 35-40 лет и согласно пенсионному закону чистокровного украинца гРОЙСМАНА да под руководством всех остальных руководящих чистокровных украинцев
получили пенсии по 1300 - 1500 гривен - оплати коммуналку и проживи... Но Вы не такой, у вас всё в порядке... Я понял, мне вАМ говорить не надо, - каким путём можно себе устроить комфортную жизнь. Так вот, она у вАС как раз за счёт этих сирых и убогих, как вы их называете...( АЙ-ТИ не в счёт - им время улыбнулось)... без них вы никто и никак, как и все государственные говоруны....Они вАС кормили и поили и умножали ваш доход... Оскорблять и унижать людей, за счёт и на горбу которых вы построили свою обеспеченную жизнь - как минимум надо быть г-дой... Скажите им спасибо...
Да, я тоже один из тех, кого государство кинуло с выплатами, но одновременно, видать таким-же путём как и вы, позаботился немножко о себе... Только в отличие от вас людей не унижаю и считаю, что помощь из бюджета им необходима... А вам искренне советую пересмотреть свой взгляд и отношение к этим людям...
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