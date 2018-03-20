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Витрати на субсидії для оплати
житлокомпослуг в Україні...

Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні...
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:57

  makishin60 написав:Мне например субсидия на тепло составила 1100 грн , но счет пришел на 2200 , приходится оплачивать 1100 за тепло , что делают теплоэнерго , они вводят коэфициенты . Если отопление у нас стоит 35,5 грн/м2 без счетчика то эти сволочи еще и умножают на 1,2 получается 42,6 грн/м2 . Вот по закону я должен платить не более 15% дохода или же 600 грн если влаживаться в нормы по остальным ресурсам , но в итоге получается около 1300 грн в месяц . Нет слов

Для этого и придумали эти нормативы для расчета субсидии. Субсидию считают по нормам, а затем, разными коэффициентами, на бумаге, вам завышают потребление. Потому что, даже при хоть немного отрегулированном домовом счетчике тепла, не говоря уже об индивидуальном, у вас бы набегало, максимум 15-20 грн за квадрат - даже в обычных, в не утепленных многоэтажках, которым уже по 30 лет. Вот и считайте "прибыль" тепловиков и насколько они вас ежедневно намахивают :?
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:07

Re: Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні.

  redmax84 написав:потому что экономически обоснованный тариф, это когда все платят одинаково безо всяких соц норм. Но для населения это означает повышение

Если будут продавать отечественный уголь не по Роттердам+, а Роттердам+++ - согласен, будет повышение.
Помнится, представитель Киевэнерго втирал с голубого экрана, что ему нужен газ отдельно на горячую воду, отдельно на отопление и еще на электроэнергию, хотя, это все получается в комплексе, с одного условного куба газа.
Но, если делать все экономически обосновано, тогда кое кто может остаться без сверхприбыли и профита, а это уже недопустимо))
PSL
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:25

Душат медленно,изверги- прижмут и выжидают, чтоб привыкли, затем ещё разок и еще
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:41

  EKO написав:вас бы набегало, максимум 15-20 грн за квадрат - даже в обычных, в не утепленных многоэтажках, которым уже по 30 лет. Вот и считайте "прибыль" тепловиков и насколько они вас ежедневно намахивают
Брехня
В мене в утепленій по саме не хочу квартирі -вартість опалення
в зимовий місяць - 20 грн/м2
в найхолодніший - 25 грн/м2
середній в опалювальний сезон 15 грн/м2
Індивідуальне опалення, сам все встановлював і сам все контролюю+ нормальна температура 18 градусів вночі , 19-20 вдень.

В неутеплених будинках , без металопластикових вікон ( а таких у нас 85% від всього житлового фонду -при 30-40 грн/м2 і мінус 20 за вікном - якщо вийде +15 в квартирі - то я буду дуже здивований.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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