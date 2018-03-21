Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні...
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makishin60 написав:Мне например субсидия на тепло составила 1100 грн , но счет пришел на 2200 , приходится оплачивать 1100 за тепло , что делают теплоэнерго , они вводят коэфициенты . Если отопление у нас стоит 35,5 грн/м2 без счетчика то эти сволочи еще и умножают на 1,2 получается 42,6 грн/м2 . Вот по закону я должен платить не более 15% дохода или же 600 грн если влаживаться в нормы по остальным ресурсам , но в итоге получается около 1300 грн в месяц . Нет слов
Для этого и придумали эти нормативы для расчета субсидии. Субсидию считают по нормам, а затем, разными коэффициентами, на бумаге, вам завышают потребление. Потому что, даже при хоть немного отрегулированном домовом счетчике тепла, не говоря уже об индивидуальном, у вас бы набегало, максимум 15-20 грн за квадрат - даже в обычных, в не утепленных многоэтажках, которым уже по 30 лет. Вот и считайте "прибыль" тепловиков и насколько они вас ежедневно намахивают
redmax84 написав:потому что экономически обоснованный тариф, это когда все платят одинаково безо всяких соц норм. Но для населения это означает повышение
Если будут продавать отечественный уголь не по Роттердам+, а Роттердам+++ - согласен, будет повышение. Помнится, представитель Киевэнерго втирал с голубого экрана, что ему нужен газ отдельно на горячую воду, отдельно на отопление и еще на электроэнергию, хотя, это все получается в комплексе, с одного условного куба газа. Но, если делать все экономически обосновано, тогда кое кто может остаться без сверхприбыли и профита, а это уже недопустимо))
EKO написав:вас бы набегало, максимум 15-20 грн за квадрат - даже в обычных, в не утепленных многоэтажках, которым уже по 30 лет. Вот и считайте "прибыль" тепловиков и насколько они вас ежедневно намахивают
Брехня В мене в утепленій по саме не хочу квартирі -вартість опалення в зимовий місяць - 20 грн/м2 в найхолодніший - 25 грн/м2 середній в опалювальний сезон 15 грн/м2 Індивідуальне опалення, сам все встановлював і сам все контролюю+ нормальна температура 18 градусів вночі , 19-20 вдень.
В неутеплених будинках , без металопластикових вікон ( а таких у нас 85% від всього житлового фонду -при 30-40 грн/м2 і мінус 20 за вікном - якщо вийде +15 в квартирі - то я буду дуже здивований.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Народ,та же петрушка,плачу гораздо более 15 процентов от дохода,даже с учетом субсидии.По сути нарушают конституцию(Кто-то обращался к юристам по этому вопросу?Ведь работать только на коммуналку как-то вообще не улыбается
PSL написав:Помнится, представитель Киевэнерго втирал с голубого экрана, что ему нужен газ отдельно на горячую воду, отдельно на отопление и еще на электроэнергию, хотя, это все получается в комплексе, с одного условного куба газа.
А мне всегда казалось что теплоэлектростанции потребляют мазут, газ и тд для вырабатывания электроэнергии, а горячая вода это производственные отходы. А оно вон как получается, три в одном или по тройному тарифу за одно и то же.