RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Витрати на субсидії для оплати
житлокомпослуг в Україні...

Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:57

  makishin60 написав:Мне например субсидия на тепло составила 1100 грн , но счет пришел на 2200 , приходится оплачивать 1100 за тепло , что делают теплоэнерго , они вводят коэфициенты . Если отопление у нас стоит 35,5 грн/м2 без счетчика то эти сволочи еще и умножают на 1,2 получается 42,6 грн/м2 . Вот по закону я должен платить не более 15% дохода или же 600 грн если влаживаться в нормы по остальным ресурсам , но в итоге получается около 1300 грн в месяц . Нет слов

Для этого и придумали эти нормативы для расчета субсидии. Субсидию считают по нормам, а затем, разными коэффициентами, на бумаге, вам завышают потребление. Потому что, даже при хоть немного отрегулированном домовом счетчике тепла, не говоря уже об индивидуальном, у вас бы набегало, максимум 15-20 грн за квадрат - даже в обычных, в не утепленных многоэтажках, которым уже по 30 лет. Вот и считайте "прибыль" тепловиков и насколько они вас ежедневно намахивают :?
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5230
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2672 раз.
Подякували: 1371 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:07

Re: Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні.

  redmax84 написав:потому что экономически обоснованный тариф, это когда все платят одинаково безо всяких соц норм. Но для населения это означает повышение

Если будут продавать отечественный уголь не по Роттердам+, а Роттердам+++ - согласен, будет повышение.
Помнится, представитель Киевэнерго втирал с голубого экрана, что ему нужен газ отдельно на горячую воду, отдельно на отопление и еще на электроэнергию, хотя, это все получается в комплексе, с одного условного куба газа.
Но, если делать все экономически обосновано, тогда кое кто может остаться без сверхприбыли и профита, а это уже недопустимо))
PSL
 
Повідомлень: 74
З нами з: 26.12.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:25

Душат медленно,изверги- прижмут и выжидают, чтоб привыкли, затем ещё разок и еще
Moimir
 
Повідомлень: 426
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:41

  EKO написав:вас бы набегало, максимум 15-20 грн за квадрат - даже в обычных, в не утепленных многоэтажках, которым уже по 30 лет. Вот и считайте "прибыль" тепловиков и насколько они вас ежедневно намахивают
Брехня
В мене в утепленій по саме не хочу квартирі -вартість опалення
в зимовий місяць - 20 грн/м2
в найхолодніший - 25 грн/м2
середній в опалювальний сезон 15 грн/м2
Індивідуальне опалення, сам все встановлював і сам все контролюю+ нормальна температура 18 градусів вночі , 19-20 вдень.

В неутеплених будинках , без металопластикових вікон ( а таких у нас 85% від всього житлового фонду -при 30-40 грн/м2 і мінус 20 за вікном - якщо вийде +15 в квартирі - то я буду дуже здивований.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19214
З нами з: 15.01.09
Подякував: 117 раз.
Подякували: 1766 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:24

Народ,та же петрушка,плачу гораздо более 15 процентов от дохода,даже с учетом субсидии.По сути нарушают конституцию(Кто-то обращался к юристам по этому вопросу?Ведь работать только на коммуналку как-то вообще не улыбается
pakkhomov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:35

  PSL написав:Помнится, представитель Киевэнерго втирал с голубого экрана, что ему нужен газ отдельно на горячую воду, отдельно на отопление и еще на электроэнергию, хотя, это все получается в комплексе, с одного условного куба газа.

А мне всегда казалось что теплоэлектростанции потребляют мазут, газ и тд для вырабатывания электроэнергии, а горячая вода это производственные отходы. А оно вон как получается, три в одном или по тройному тарифу за одно и то же.
p_a_l
 
Повідомлень: 948
З нами з: 15.02.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:00

  budivelnik написав:
  EKO написав:вас бы набегало, максимум 15-20 грн за квадрат - даже в обычных, в не утепленных многоэтажках, которым уже по 30 лет. Вот и считайте "прибыль" тепловиков и насколько они вас ежедневно намахивают
Брехня
В мене в утепленій по саме не хочу квартирі -вартість опалення
в зимовий місяць - 20 грн/м2
в найхолодніший - 25 грн/м2
середній в опалювальний сезон 15 грн/м2
Індивідуальне опалення, сам все встановлював і сам все контролюю+ нормальна температура 18 градусів вночі , 19-20 вдень.

В неутеплених будинках , без металопластикових вікон ( а таких у нас 85% від всього житлового фонду -при 30-40 грн/м2 і мінус 20 за вікном - якщо вийде +15 в квартирі - то я буду дуже здивований.

Не поверите. Дом утеплен стеклоплитами с вентиляцией, индивидуальный счетчик. На батареях выставил 20 градусов, в комнате 23 градуса, в самые лютые морозы 20 градусов. За всю зиму пришло около 40 грн. Соседи топят так что и мне нашару хватает.
Я не могу понять, зачем так отапливать, дышать же нечем, открываешь окно, все тепло уходит в вентиляцию.
Так что с умом может быть правдой.
Мне в другой квартире на 36 квадратом приходит около 800 грн в месяц. Хорошо утеплена только моя квартира по периметру. Остальной дом не утеплен, индивидуальных счетчиков нет. Вот и подсчитайте 800 на 36 квадратов.
p_a_l
 
Повідомлень: 948
З нами з: 15.02.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:03

Re: Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні.

  pakkhomov написав:По сути нарушают конституцию

Где-то это в Конституции идет речь о коммуналке?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19975
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1061 раз.
Подякували: 4447 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:13

Re: Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні.

  budivelnik написав:В мене в утепленій по саме не хочу квартирі -вартість опалення
в зимовий місяць - 20 грн/м2
в найхолодніший - 25 грн/м2

1. 20
2. 30
Поставили лічильник на під'їзд - стало трохи менше, аби ще менше топили, бо духота. Брат поставив індивідуальний тепловий лічільник на квартиру в новобудові за 5 тис. На 70 квадратів 1 ГДж, тобто 400 грн.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5529
З нами з: 01.08.15
Подякував: 725 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:58

Почему вызывает такое удивление урезание норм субсидий? Бюджет пустой, в 2019-20 годах нам большие долги отдавать, так что с большой долей вероятности не будет после 2019 года субсидий вообще! А тарифы и далее будут повышаться

Не хотите платить бешеные суммы, решением ОСББ проводите энергоаудит дома, по его результатам утепляйтесь, меняйте окна в квартирах и на лестничных клетках, ставьте многозонные счетчики на электроэнергию и переходите на ночной тариф, устанавливайте общедомовые или индивидуальные счетчики, если разводка отопления позволяет, прикручивайте батареи и платите за реально потребленное тепло! Энергоаудит проводят не только для многоэтажек, но и для частных домов и отдельных квартир, тут можно почитать, из чего он состоит и какие результаты можно ожидать http://saen.com.ua/energoaudit.html
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1016
З нами з: 09.08.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні рекордно низький рівень ВВП на душу населення... 1 ... 27, 28, 29
R2 » Суб 28 жов, 2017 11:54
283 17533
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 12:03
Волгарь
В Україні з'явиться новий автобан
R2 » Сер 21 бер, 2018 14:23
6 173
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 11:04
dm_rodionov
Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж...
R2 » Чет 22 бер, 2018 09:12
5 199
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 10:50
Jack Reacher
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.