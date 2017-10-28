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Витрати на субсидії для оплати
житлокомпослуг в Україні...

Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:16

  Natt написав:Почему вызывает такое удивление урезание норм субсидий? Бюджет пустой, в 2019-20 годах нам большие долги отдавать, так что с большой долей вероятности не будет после 2019 года субсидий вообще! А тарифы и далее будут повышаться.

Не хотите платить бешеные суммы, решением ОСББ проводите энергоаудит дома. По его результатам утепляйтесь, меняйте окна в квартирах и на лестничных клетках, ставьте многозонные счетчики на электроэнергию и переходите на ночной тариф, устанавливайте общедомовые или индивидуальные счетчики, если разводка отопления позволяет, прикручивайте батареи и т.д. И платите за реально потребленное тепло! Энергоаудит проводят не только для многоэтажек, но и для частных домов и отдельных квартир, тут можно почитать, из чего он состоит и какие результаты можно ожидать http://saen.com.ua/energoaudit.html


Еще расскажите об уровне доходов большинства и возможности в соответствии с этим все это предпринять в нашей действительности. Тем более что с теплом в домах 25-30 летней давности кроме установки домового счетчика, который по сути ничего не дает, все остальное сводится к полному переоснащению дома, которое не всегда возможно.
Это понимают и в правительстве, посему и сидят на шее, выжимая из людей последнее.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:37

  ruvex написав:Еще расскажите об уровне доходов большинства и возможности в соответствии с этим все это предпринять в нашей действительности. Тем более что с теплом в домах 25-30 летней давности кроме установки домового счетчика, который по сути ничего не дает, все остальное сводится к полному переоснащению дома, которое не всегда возможно.
Это понимают и в правительстве, посему и сидят на шее, выжимая из людей последнее.
1 Від кого в більшій мірі залежить рівень власних доходів?
Від влади чи людини ?
Чому в державі 70% мають доходи які дозволяють виплатити свою комуналку- а 30% повинні сидіти на субсидіях?
2 Від кого в більшій мірі залежать експлуатаційні витрати по власному майну?
Чому поміняти волгу з розходом в 25 л/км на таврію з розходом в 8л/100 км- повинен власник волги , а утеплити власну квартиру , щоб зменшити в ній розхід енергії на опалення повиннна держава ?
3 Вартість утеплення квартири коштує не більше 5% від ринкової вартості цієї квартири.
Чому ті в кого великі площі в неутеплених будинках , не поміняли їх з доплатою на менші площі в неутеплених , з розрахунку щоб розміру доплати вистарчило на утеплення.
Таким чином вони б зменшили площу своїх квартир на 3-10 м2 , але при цьому б могли зменшити рівень витрат на опалення в рази і не стояти в подальшому в чергах за субсидією.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:41

  lapay написав:Поставили лічильник на під'їзд - стало трохи менше, аби ще менше топили, бо духота. Брат поставив індивідуальний тепловий лічільник на квартиру в новобудові за 5 тис. На 70 квадратів 1 ГДж, тобто 400 грн.

Звідки 400 ? В Києві тариф зараз 1325,95 за Гкал ...
В новобудові з "холодними" сусідами і температурою не вище 20 ( коли тепліє надворі ) і десь 17 - коли самі морози - десь 17-18 грн/кв м виходить ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:45

  Puente написав:
  lapay написав:Поставили лічильник на під'їзд - стало трохи менше, аби ще менше топили, бо духота. Брат поставив індивідуальний тепловий лічільник на квартиру в новобудові за 5 тис. На 70 квадратів 1 ГДж, тобто 400 грн.

Звідки 400 ? В Києві тариф зараз 1325,95 за Гкал ...
В новобудові з "холодними" сусідами і температурою не вище 20 ( коли тепліє надворі ) і десь 17 - коли самі морози - десь 17-18 грн/кв м виходить ...

Взагалі то 1 ГДж = 0,239006 Гкал або 317,91 грн
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:49

  budivelnik написав:
  ruvex написав:Еще расскажите об уровне доходов большинства и возможности в соответствии с этим все это предпринять в нашей действительности. Тем более что с теплом в домах 25-30 летней давности кроме установки домового счетчика, который по сути ничего не дает, все остальное сводится к полному переоснащению дома, которое не всегда возможно.
Это понимают и в правительстве, посему и сидят на шее, выжимая из людей последнее.
1 Від кого в більшій мірі залежить рівень власних доходів?
Від влади чи людини ?
Чому в державі 70% мають доходи які дозволяють виплатити свою комуналку- а 30% повинні сидіти на субсидіях?

1. Потому что, процентное соотношение, как раз противоположное.
2. И потому, что Вы пишите, но не читаете и в своем ответе меряете исключительно по себе, как и наше правительство.
3. К тому же никого переубеждать не собираюсь.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:53

Re: Витрати на субсидії для оплати житлокомпослуг в Україні.

Знову про субсидії "бідним" ? Не повинно бути нікому . Бідним реально пенсіонерам повинні додавати грошима певну суму ( як вони там кажуть - монетизувати ) . Всі останні ( ну практично всі ) повинні заробляти адекватні гроші . І Будівельник частково правий , частково - ні . В державі не можуть всі заробляти багато . Але навіть той , хто заробляє мало - тих грошей повинно вистачти на життя - і на комуналку , і на базові потреби . На забаганки - може не вистачати ...
Puente
 
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